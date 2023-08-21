В Армении заявили о гибели военнослужащего при обстреле со стороны Азербайджана

Подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по позициям Армении, смертельное ранение получил один из военнослужащих. Об этом сообщило Минобороны страны в телеграм-канале.

Всё произошло в понедельник, 21 августа, около 15:30 на участке Ахпрадзора. Ведомство выражает соболезнования членам семьи, родным и сослуживцам погибшего Ваника Арамовича Казаряна.