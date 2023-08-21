Регион

Уведомления отключены

21 августа, 19:41

В Армении заявили о гибели военнослужащего при обстреле со стороны Азербайджана

Подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по позициям Армении, смертельное ранение получил один из военнослужащих. Об этом сообщило Минобороны страны в телеграм-канале.

Всё произошло в понедельник, 21 августа, около 15:30 на участке Ахпрадзора. Ведомство выражает соболезнования членам семьи, родным и сослуживцам погибшего Ваника Арамовича Казаряна.

Армянский солдат тяжело ранен в перестрелке с азербайджанскими военными

Армянский солдат тяжело ранен в перестрелке с азербайджанскими военными

Ранее неизвестный обстрелял с азербайджанской территории аэропорт Сюник в приграничном городе Капан. Повреждены окно и кровля здания.

Обложка ©

Telegram / Министерство обороны Армении

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Армения
  • Азербайджан
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров