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18 августа, 07:45

В Армении заявили, что неизвестные с азербайджанской стороны обстреляли аэропорт

Неизвестный обстрелял с азербайджанской территории аэропорт Сюник в приграничном городе Капан, повреждены окно и кровля здания. Об этом рассказали в Службе национальной безопасности (СНБ) Армении.

"18 августа в 04:24 неизвестный, подъехавший на машине на территорию, прилегающую к капанскому аэропорту Сюник Сюникской области, произвёл с территории Азербайджана три выстрела в направлении аэропорта, после чего удалился", — говорится в заявлении.

Ереван настоятельно потребовал от азербайджанской власти расследовать случившееся, а также провести профилактические меры, чтобы не допустить подобного в будущем. Со своей стороны Армения готова содействовать и передать необходимые материалы для следствия.

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Напомним, в Нагорном Карабахе периодически происходит нарушение режима прекращения огня. Последний такой случай был зафиксирован 8 августа. Командование российского миротворческого контингента совместно с армянской и азербайджанской сторонами провели разбирательство. Глава кабмина Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не может повлиять на судьбу Нагорного Карабаха. По его словам, безопасность и права жителей региона должны определяться в рамках диалога между Азербайджаном и Степанакертом.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
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