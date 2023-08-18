В Армении заявили, что неизвестные с азербайджанской стороны обстреляли аэропорт

Неизвестный обстрелял с азербайджанской территории аэропорт Сюник в приграничном городе Капан, повреждены окно и кровля здания. Об этом рассказали в Службе национальной безопасности (СНБ) Армении.

"18 августа в 04:24 неизвестный, подъехавший на машине на территорию, прилегающую к капанскому аэропорту Сюник Сюникской области, произвёл с территории Азербайджана три выстрела в направлении аэропорта, после чего удалился", — говорится в заявлении.

Ереван настоятельно потребовал от азербайджанской власти расследовать случившееся, а также провести профилактические меры, чтобы не допустить подобного в будущем. Со своей стороны Армения готова содействовать и передать необходимые материалы для следствия.