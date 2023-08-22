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21 августа, 23:30

МО САР: Один военный пострадал в результате удара по Дамаску со стороны Израиля

Военнослужащий сирийской армии пострадал в результате ракетного удара, нанесённого по окрестностям Дамаска со стороны Израиля. Последствия атаки описали в Министерстве обороны САР.

Столица ближневосточного государства была вновь атакована управляемым вооружением вечером 21 августа. Огонь вёлся со стороны Голанских высот, добавили в военном ведомстве.

"В результате агрессии один военный получил ранения, нанесён некоторый материальный ущерб", — сказано в заявлении МО.

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В Сирии обстреляли американские военные базы

Ракетный удар по Дамаску ВВС Израиля нанесли и в начале августа. Жертвами атаки стали четверо военнослужащих, ещё четыре бойца получили травмы.

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Илья Пушкарев
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