МО САР: Один военный пострадал в результате удара по Дамаску со стороны Израиля
Военнослужащий сирийской армии пострадал в результате ракетного удара, нанесённого по окрестностям Дамаска со стороны Израиля. Последствия атаки описали в Министерстве обороны САР.
Столица ближневосточного государства была вновь атакована управляемым вооружением вечером 21 августа. Огонь вёлся со стороны Голанских высот, добавили в военном ведомстве.
"В результате агрессии один военный получил ранения, нанесён некоторый материальный ущерб", — сказано в заявлении МО.
Ракетный удар по Дамаску ВВС Израиля нанесли и в начале августа. Жертвами атаки стали четверо военнослужащих, ещё четыре бойца получили травмы.
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