МО САР: Один военный пострадал в результате удара по Дамаску со стороны Израиля

Военнослужащий сирийской армии пострадал в результате ракетного удара, нанесённого по окрестностям Дамаска со стороны Израиля. Последствия атаки описали в Министерстве обороны САР.

Столица ближневосточного государства была вновь атакована управляемым вооружением вечером 21 августа. Огонь вёлся со стороны Голанских высот, добавили в военном ведомстве.

"В результате агрессии один военный получил ранения, нанесён некоторый материальный ущерб", — сказано в заявлении МО.