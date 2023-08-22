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22 августа, 04:46

Физиотерапевт рассказал, что поможет при пяточной шпоре

Врач Мелия: При пяточной шпоре поможет ударно-волновая терапия

Самым эффективным методом избавления от болевого синдрома при пяточной шпоре является ударно-волновая терапия (УВТ). Об этом рассказал "Известиям" заведующий отделением гериатрической реабилитации РГНКЦ РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-физиотерапевт, врач лечебной физкультуры Александр Мелия.

"Пяточная шпора, или подошвенный фасциит, — наиболее частая причина сильной пяточной боли у людей среднего и пожилого возраста. Несмотря на то что данная патология очень распространена, до конца не известны причины её возникновения и принципы лечения", — сообщил врач, добавив, что вопреки распространённому мнению болевой синдром вызван не костным наростом в виде шпоры, а воспалительным процессом в области подошвенной связки, соединяющей пяточную кость с передней частью стопы.

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Ударно-волновая терапия, рекомендуемая физиотерапевтом, — это неинвазивный метод, при котором импульсы звуковой волны высокого давления воздействуют на повреждённые ткани и снимают симптомы заболевания. Мелия отметил, что УВТ сопоставима по эффективности с хирургическим лечением, но её необходимо сочетать с упражнениями на растяжение связок стопы.

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Обложка ©

Unsplash

Лариса Сафронова
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