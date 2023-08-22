Физиотерапевт рассказал, что поможет при пяточной шпоре

Самым эффективным методом избавления от болевого синдрома при пяточной шпоре является ударно-волновая терапия (УВТ). Об этом рассказал "Известиям" заведующий отделением гериатрической реабилитации РГНКЦ РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-физиотерапевт, врач лечебной физкультуры Александр Мелия.

"Пяточная шпора, или подошвенный фасциит, — наиболее частая причина сильной пяточной боли у людей среднего и пожилого возраста. Несмотря на то что данная патология очень распространена, до конца не известны причины её возникновения и принципы лечения", — сообщил врач, добавив, что вопреки распространённому мнению болевой синдром вызван не костным наростом в виде шпоры, а воспалительным процессом в области подошвенной связки, соединяющей пяточную кость с передней частью стопы.

Ударно-волновая терапия, рекомендуемая физиотерапевтом, — это неинвазивный метод, при котором импульсы звуковой волны высокого давления воздействуют на повреждённые ткани и снимают симптомы заболевания. Мелия отметил, что УВТ сопоставима по эффективности с хирургическим лечением, но её необходимо сочетать с упражнениями на растяжение связок стопы.