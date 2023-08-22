Россиянам рассказали, как доставка еды подрывает здоровье организма

Наибольшей популярностью при заказе готовой еды у россиян пользуются фастфуд и сильногазированные напитки, известные своим негативным воздействием на организм. Продукты, от доставки которых на дом лучше отказаться, перечислил эндокринолог Алексей Калинчев.

Врач напомнил, что современная молодёжь не может похвастать богатырским здоровьем. Зачастую подростки страдают заболеваниями желудочно-кишечного тракта, которые лишь усугубляются из-за неправильного питания.

"Пицца и подслащённые газированные напитки — продукты, которые с серьёзным отрывом лидируют по количеству заказов. Дальше идут бургеры и суши. Здоровой молодёжи это всё можно. Но где вы видели сегодня здоровую молодёжь?" — подчеркнул Калинчев в беседе с РИА "ФедералПресс".