Самая быстрая госпитализация: В Москве водитель автомобиля влетел в здание больницы Боткина

В Москве автомобиль влетел в здание больницы имени С.П. Боткина. Авария случилась утром во вторник, 22 августа, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, в здание медучреждения врезался автомобиль Rover 75. Водитель авто был сразу помещён именно в эту больницу. Причины и обстоятельства аварии сейчас выясняются.