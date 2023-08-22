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22 августа, 06:17

Самая быстрая госпитализация: В Москве водитель автомобиля влетел в здание больницы Боткина

SHOT: Автомобиль влетел в здание больницы Боткина в Москве

В Москве автомобиль влетел в здание больницы имени С.П. Боткина. Авария случилась утром во вторник, 22 августа, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, в здание медучреждения врезался автомобиль Rover 75. Водитель авто был сразу помещён именно в эту больницу. Причины и обстоятельства аварии сейчас выясняются.

Отлетевшая после ДТП Toyota насмерть сбила девушку на тротуаре в Новосибирске

Отлетевшая после ДТП Toyota насмерть сбила девушку на тротуаре в Новосибирске

Ранее сообщалось, что нападающий сборной России по футболу и форвард ФК "Крылья Советов" Владимир Писарский попал в аварию в Самаре. Около ЖК "Звезда" игрок за рулём люксового спорткара Mercedes GT63 AMG влетел в "гелендваген".

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ТАСС / Сергей Бобылев

Иван Косицын
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