Самая быстрая госпитализация: В Москве водитель автомобиля влетел в здание больницы Боткина
SHOT: Автомобиль влетел в здание больницы Боткина в Москве
В Москве автомобиль влетел в здание больницы имени С.П. Боткина. Авария случилась утром во вторник, 22 августа, сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, в здание медучреждения врезался автомобиль Rover 75. Водитель авто был сразу помещён именно в эту больницу. Причины и обстоятельства аварии сейчас выясняются.
Ранее сообщалось, что нападающий сборной России по футболу и форвард ФК "Крылья Советов" Владимир Писарский попал в аварию в Самаре. Около ЖК "Звезда" игрок за рулём люксового спорткара Mercedes GT63 AMG влетел в "гелендваген".
ТАСС / Сергей Бобылев