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Регион
Опубликовано 22 августа 2023, 06:52
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Рогов: Российская авиация ударила по скоплениям ВСУ в районе Орехова

Российская авиация утром 22 августа нанесла удары по местам скопления украинских военных в районе города Орехова в Запорожской области. Об этом рассказал глава регионального общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Авиабомба ФАБ-500. Фото © T.me / Владимир Рогов

Авиабомба ФАБ-500. Фото © T.me / Владимир Рогов

В своём телеграм-канале он написал, что ВКС РФ нанесли удары по украинским войскам и технике ВСУ авиабомбами ФАБ-500. По словам Рогова, основной удар авиации РФ пришёлся на район Орехова и ближайший пригород, откуда украинские военные ведут наступление на село Работино.

"Очень эффективное профилактическое средство от приступа контрнаступа в районе Работино", — отметил Рогов.

Командир украинского батальона спрогнозировал мрачное будущее ВСУ через пару месяцев
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Ранее Лайф рассказывал о том, что командир российского вертолётного звена с позывным Самара за десять минут уничтожил пять единиц западной бронетехники ВСУ в зоне спецоперации, в том числе немецкий танк Leopard и две БМП Bradley. Всё произошло на Ореховском фронте.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Иван Косицын
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