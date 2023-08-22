Рогов: Российская авиация ударила по скоплениям ВСУ в районе Орехова
Российская авиация утром 22 августа нанесла удары по местам скопления украинских военных в районе города Орехова в Запорожской области. Об этом рассказал глава регионального общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Авиабомба ФАБ-500. Фото © T.me / Владимир Рогов
В своём телеграм-канале он написал, что ВКС РФ нанесли удары по украинским войскам и технике ВСУ авиабомбами ФАБ-500. По словам Рогова, основной удар авиации РФ пришёлся на район Орехова и ближайший пригород, откуда украинские военные ведут наступление на село Работино.
"Очень эффективное профилактическое средство от приступа контрнаступа в районе Работино", — отметил Рогов.
Ранее Лайф рассказывал о том, что командир российского вертолётного звена с позывным Самара за десять минут уничтожил пять единиц западной бронетехники ВСУ в зоне спецоперации, в том числе немецкий танк Leopard и две БМП Bradley. Всё произошло на Ореховском фронте.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ