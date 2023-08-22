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22 августа, 06:58

Американку задержали из-за угроз "выстрелить в лицо" Трампу и его сыну

AP: 41-летнюю жительницу Чикаго задержали за угрозы застрелить Трампа и его сына

В США задержали 41-летнюю женщину по имени Трейси Мари Фиоренца, которую обвиняют в рассылке по электронной почте угроз застрелить экс-президента страны Дональда Трампа и его сына Бэррона. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление Минюста Штатов.

Утверждается, что жительница Чикаго в мае этого года отправила электронное письмо, в котором угрожала "выстрелить в лицо" Трампу и его сыну "при первой возможности". Такое послание было направлено руководителю одного из образовательных учреждений в городе Палм-Бич в штате Флорида, где у Трампа находится резиденция Мар-а-Лаго.

В июне женщина отправила ещё одно письмо с угрозами. Сотрудники Минюста допросили подозреваемую 14 июня. Материалы дела были переданы на рассмотрение в окружной суд Флориды. Теперь американка должна будет явиться в суд для дачи показаний.

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Ранее сообщалось, что сам Трамп решил сдаться властям в тюрьме Джорджии. 24 августа его формально арестуют по делу о вмешательстве в президентские выборы 2020 года.

Обложка ©

Unsplash / Library of Congress

Иван Косицын
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