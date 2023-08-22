Американку задержали из-за угроз "выстрелить в лицо" Трампу и его сыну

В США задержали 41-летнюю женщину по имени Трейси Мари Фиоренца, которую обвиняют в рассылке по электронной почте угроз застрелить экс-президента страны Дональда Трампа и его сына Бэррона. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление Минюста Штатов.

Утверждается, что жительница Чикаго в мае этого года отправила электронное письмо, в котором угрожала "выстрелить в лицо" Трампу и его сыну "при первой возможности". Такое послание было направлено руководителю одного из образовательных учреждений в городе Палм-Бич в штате Флорида, где у Трампа находится резиденция Мар-а-Лаго.

В июне женщина отправила ещё одно письмо с угрозами. Сотрудники Минюста допросили подозреваемую 14 июня. Материалы дела были переданы на рассмотрение в окружной суд Флориды. Теперь американка должна будет явиться в суд для дачи показаний.