Названы канцтовары, которые опасны для здоровья школьников

Некоторые канцтовары, в том числе ручки и карандаши, могут быть опасны для здоровья школьников. Об этом предупредил доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. Эксперт отметил, что необходимо обращать внимание не только на внешнюю привлекательность покупок, но и на качество.

"Многие ручки, карандаши низкого качества могут содержать фенол и формальдегид. С учётом привычки многих детей грызть эти предметы, возможно развитие острой аллергической реакции", — уточнил он в беседе с RT.

Кроме того, вредные вещества могут накапливаться в организме, приводя к поражению внутренних органов, добавил эксперт. Также Дорохов подчеркнул, что в некоторых фломастерах в качестве растворителя может присутствовать производное бензола — ксилол. Лучше отдать предпочтение фломастерам на основе спиртовых растворителей. По словам специалиста, флуоресцентные маркеры содержат химические вещества, которые понижают иммунитет ребёнка.

Как уточнил Дорохов, если канцелярия обладает резким химическим запахом, это значит, что продукция небезопасна. Помимо того не стоит приобретать ручки с фруктовыми ароматами. По мнению эксперта, опасность для школьников представляют не только пишущие принадлежности, но и ластики, поскольку во многих из них содержатся тяжёлые металлы, в том числе свинец. Дорохов подчеркнул, что канцелярию следует приобретать только в сертифицированных магазинах, это поможет избежать проблем со здоровьем детей.