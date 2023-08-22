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22 августа, 09:17

Стало известно, куда совершит первый рейс самолёт "Владимир Жириновский"

Названный в честь Жириновского самолёт выполнит первый рейс в Калининград

<p>Самолёт, названный в честь Владимира Жириновского. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/zhirinovskylive/3089" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ЛДПР</a></p>

Самолёт, названный в честь Владимира Жириновского. Обложка © Telegram / ЛДПР

Сегодня, 22 августа, самолёт компании "Россия", названный в честь основателя ЛДПР Владимира Жириновского, выполнит свой первый рейс. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика, который входит в группу "Аэрофлота".

"Флот авиакомпании "Россия" пополнился самолётом "Владимир Вольфович Жириновский". Боинг 737-900 с бортовым номером 73484 уже приступает к выполнению полётов по России. Первый рейс — SU/FV6311 Москва – Калининград", — говорится в сообщении.

Самолёт представлен в моноклассной компоновке, он рассчитан на 210 мест по тарифу "Эконом". Такая пассажировместимость обеспечит оптимальную загрузку на наиболее популярных направлениях по России. Своё название лайнер получил уже сейчас, поскольку в дальнейшем планируется его передать "Аэрофлоту" в рамках стратегии развития авиапарка. ФИО Владимира Жириновского нанесено на носовой части фюзеляжа под кабиной пилотов на русском и английском языках. Этот случай интересен и тем, что обычно самолёты "России" называются в честь городов нашей страны.

ЛДПР запустила телеграм-бот нейросети "Жириновский"

ЛДПР запустила телеграм-бот нейросети "Жириновский"

Напомним, что лидер и основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. Политик попал в больницу с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне коронавируса. В Минздраве отмечали, что врачи до последнего боролись за жизнь Жириновского, но спасти его не удалось. Парламентарий похоронен на Новодевичьем кладбище. 6 апреля 2023 года на его могиле открыли памятник.

Светлана Оперук
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