Стало известно, куда совершит первый рейс самолёт "Владимир Жириновский"

Сегодня, 22 августа, самолёт компании "Россия", названный в честь основателя ЛДПР Владимира Жириновского, выполнит свой первый рейс. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика, который входит в группу "Аэрофлота".

Самолёт представлен в моноклассной компоновке, он рассчитан на 210 мест по тарифу "Эконом". Такая пассажировместимость обеспечит оптимальную загрузку на наиболее популярных направлениях по России. Своё название лайнер получил уже сейчас, поскольку в дальнейшем планируется его передать "Аэрофлоту" в рамках стратегии развития авиапарка. ФИО Владимира Жириновского нанесено на носовой части фюзеляжа под кабиной пилотов на русском и английском языках. Этот случай интересен и тем, что обычно самолёты "России" называются в честь городов нашей страны.