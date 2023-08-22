Киев на фоне провалов на фронте ввёл ограничения для иностранных СМИ

Украина запретила зарубежным журналистам находиться на линии фронта. Об этом сообщает швейцарское издание Temps. Отмечается, что это связано с высоким уровнем потерь у ВСУ и отсутствием успехов в контрнаступлении.

"Нахождение на линии фронта теперь полностью запрещено, если, конечно, они не имеют письменного разрешения от главнокомандующего вооружёнными силами Валерия Залужного", — сказано в публикации.

Ограничение для иностранных журналистов вступило в силу без каких-либо дополнительных предупреждений. По данным издания, похожие меры принимались в сентябре 2022 года. Предполагается, что и на этот раз украинское руководство попытается скрыть от прессы "крупное наступление".