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Регион
Опубликовано 22 августа 2023, 09:39
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Киев на фоне провалов на фронте ввёл ограничения для иностранных СМИ

Temps: На Украине запретили иностранным журналистам находиться на линии фронта

Украина запретила зарубежным журналистам находиться на линии фронта. Об этом сообщает швейцарское издание Temps. Отмечается, что это связано с высоким уровнем потерь у ВСУ и отсутствием успехов в контрнаступлении.

"Нахождение на линии фронта теперь полностью запрещено, если, конечно, они не имеют письменного разрешения от главнокомандующего вооружёнными силами Валерия Залужного", — сказано в публикации.

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Ограничение для иностранных журналистов вступило в силу без каких-либо дополнительных предупреждений. По данным издания, похожие меры принимались в сентябре 2022 года. Предполагается, что и на этот раз украинское руководство попытается скрыть от прессы "крупное наступление".

Ранее американская журналистка Сюзанна Джордж в статье для газеты The Washington Post заявила о том, что у ВСУ заканчиваются варианты действий в рамках контрнаступления.

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Getty Images / Ashley Chan / SOPA Images

Илья Суриков
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