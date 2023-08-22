Кириенко проверил готовность школ в Запорожской области к новому учебному году

Первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко и министр просвещения РФ Сергей Кравцов посетили три школы в Запорожской области и проверили их готовность к новому учебному году. Об этом сообщает телеграм-канал "Запорожский вестник".

Кириенко и Кравцов посетили три школы в Запорожской области перед 1 сентября. Видео © Telegram / "Запорожский вестник"

В рамках всероссийского проекта "Новая школа" в регионе проводится ремонт 78 зданий учебных заведений. По этому же проекту в 2022 году обновилось 145 школ. В ходе визита Кириенко и Кравцов побывали в трёх школах, где оценили новые классы, оборудованные интерактивными досками. В одной из школ, находящейся в селе Константиновка, они пообщались с учениками кадетских классов Росгвардии. В торжественной обстановке были награждены учителя, которые уже несколько поколений передают знания своим ученикам. Одна из семей преподаёт уже 236 лет.

"Вам огромное спасибо и низкий поклон за призвание, которое вы выбрали! За то, что вы все свои силы, свою энергию, частичку своего сердца посвящаете обучению, воспитанию подрастающего поколения. То, во что будут верить ваши ученики, то, куда они будут стремиться, то, чему они посвятят свою жизнь, от этого зависит их личное благополучие, развитие и благополучие Запорожской области и конкурентоспособность и благополучие всей нашей большой России", — обратился Кириенко к педагогам.

Отмечается, что все первоклассники Запорожской области бесплатно получат школьные наборы к 1 сентября. В школах появились современные кабинеты по химии, физике и биологии.