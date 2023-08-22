"Обработка населения": Звезда "Сватов" рассказал, как на Украине росла русофобия

Народный артист РФ, актёр Анатолий Васильев, известный многим по комедийному сериалу "Сваты", заявил, что никогда не думал, что в отношениях между Россией и Украиной будут настолько трудные времена, что в Незалежной начнётся русофобия, ведь в советское время он не видел ни намёка на национализм и ненависть.

Артист рассказал, что тогда бывал с гастролями на Украине и у него было много друзей оттуда. Да и в 2008 году, когда в этой стране стартовали съёмки сериала, там тоже всё было спокойно.

"Это потом появились тревожные звоночки. Стало понятно, что Украину обрабатывают и во что может вылиться всё. Когда Украине начали "помогать" западные люди, туда пошли другие деньги, при помощи которых начали тотальную обработку населения и воспитание ненависти к России", — отметил Васильев в беседе с aif.ru.