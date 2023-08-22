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22 августа, 11:01

"Обработка населения": Звезда "Сватов" рассказал, как на Украине росла русофобия

Актёр Васильев: Ненависть к России на Украине воспиталась за счёт денег Запада

<p>Актёр Анатолий Васильев. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Актёр Анатолий Васильев. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Народный артист РФ, актёр Анатолий Васильев, известный многим по комедийному сериалу "Сваты", заявил, что никогда не думал, что в отношениях между Россией и Украиной будут настолько трудные времена, что в Незалежной начнётся русофобия, ведь в советское время он не видел ни намёка на национализм и ненависть.

Артист рассказал, что тогда бывал с гастролями на Украине и у него было много друзей оттуда. Да и в 2008 году, когда в этой стране стартовали съёмки сериала, там тоже всё было спокойно.

"Это потом появились тревожные звоночки. Стало понятно, что Украину обрабатывают и во что может вылиться всё. Когда Украине начали "помогать" западные люди, туда пошли другие деньги, при помощи которых начали тотальную обработку населения и воспитание ненависти к России", — отметил Васильев в беседе с aif.ru.

Добронравов молится о возвращении "Сватов"

Добронравов молится о возвращении "Сватов"

А вот некоторые другие деятели театра, кино и телевидения, которые стали в России популярными и заработали здесь состояния, сейчас влачат скромное существование за границей и оскорбляют нашу страну. Хотя они не скрывают, что мечтают вернуться. Лайф рассказал, как известные артисты сейчас стрессуют за рубежом и почему они обижаются на оставшихся коллег.

Никита Осипов
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