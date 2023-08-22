Учёные придумали вакцину от алкоголизма
Nature Medicine: Американские учёные создали вакцину для лечения алкоголя
Лечить алкогольную зависимость может помочь генная терапия. К такому выводу пришли американские учёные, результаты их исследования опубликовал журнал Nature Medicine.
Учёные выяснили, что побороть алкоголизм способна вакцина с безопасным вирусом. Она будет нести гены, которые помогут организму человека отказаться от алкоголя. Вакцина будет воздействовать на мозг, который отвечает за выработку гормона радости — дофамина. Его количество у людей с алкогольной зависимостью сильно снижено.
В рамках экспериментов учёные приучили к алкоголю восемь обезьян, а после начали вводить им вышеуказанную вакцину. Препарат помог большинству из них отказаться от спиртного.
Ранее Лайф писал о том, что британские учёные научились выявлять рак поджелудочной железы за три года до обычной диагностики по двум параметрам.
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