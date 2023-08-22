Учёные придумали вакцину от алкоголизма

Лечить алкогольную зависимость может помочь генная терапия. К такому выводу пришли американские учёные, результаты их исследования опубликовал журнал Nature Medicine.

Учёные выяснили, что побороть алкоголизм способна вакцина с безопасным вирусом. Она будет нести гены, которые помогут организму человека отказаться от алкоголя. Вакцина будет воздействовать на мозг, который отвечает за выработку гормона радости — дофамина. Его количество у людей с алкогольной зависимостью сильно снижено.

В рамках экспериментов учёные приучили к алкоголю восемь обезьян, а после начали вводить им вышеуказанную вакцину. Препарат помог большинству из них отказаться от спиртного.