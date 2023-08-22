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22 августа, 11:16

Учёные придумали вакцину от алкоголизма

Nature Medicine: Американские учёные создали вакцину для лечения алкоголя

Лечить алкогольную зависимость может помочь генная терапия. К такому выводу пришли американские учёные, результаты их исследования опубликовал журнал Nature Medicine.

Учёные выяснили, что побороть алкоголизм способна вакцина с безопасным вирусом. Она будет нести гены, которые помогут организму человека отказаться от алкоголя. Вакцина будет воздействовать на мозг, который отвечает за выработку гормона радости — дофамина. Его количество у людей с алкогольной зависимостью сильно снижено.

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В рамках экспериментов учёные приучили к алкоголю восемь обезьян, а после начали вводить им вышеуказанную вакцину. Препарат помог большинству из них отказаться от спиртного.

Ранее Лайф писал о том, что британские учёные научились выявлять рак поджелудочной железы за три года до обычной диагностики по двум параметрам.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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