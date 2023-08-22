Россиянин попался ФСБ на попытке купить для перепродажи секретное изделие
ФСБ задержала жителя Ростовской области за попытку купить секретную продукцию
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Ростовской области, который пытался купить секретную военную продукцию для перепродажи, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.
ФСБ задерживает мужчину, пытавшегося купить секретную военную продукцию. Видео © Telegram / Блокнот Россия
"Гражданин был задержан сотрудниками ФСБ с поличным при попытке приобрести секретное военное изделие, о секретности которого был осведомлён", — указано в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье 283.1 УК РФ "Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну". Сейчас оперативники проводят следственные мероприятия для раскрытия возможных дополнительных эпизодов преступлений фигуранта и разоблачения его возможных соучастников. Задержанному грозит до четырёх лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что ФСБ задержала жителя Тамбовской области за попытку вступить в ряды ВСУ. С апреля по июнь мужчина изучал материалы по тактической медицине, полевой фортификации, вооружению и военной технике. А когда решил, что хорошо подготовился, попытался покинуть РФ, но был пойман.
ТАСС / ЦОС ФСБ РФ