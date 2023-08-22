Россиянин попался ФСБ на попытке купить для перепродажи секретное изделие

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Ростовской области, который пытался купить секретную военную продукцию для перепродажи, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

ФСБ задерживает мужчину, пытавшегося купить секретную военную продукцию. Видео © Telegram / Блокнот Россия

"Гражданин был задержан сотрудниками ФСБ с поличным при попытке приобрести секретное военное изделие, о секретности которого был осведомлён", — указано в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 283.1 УК РФ "Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну". Сейчас оперативники проводят следственные мероприятия для раскрытия возможных дополнительных эпизодов преступлений фигуранта и разоблачения его возможных соучастников. Задержанному грозит до четырёх лет лишения свободы.