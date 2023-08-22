В Воронеже арестовали на 12 суток украинца, сорвавшего с подростка Z-нашивки

В Воронеже арестовали на 12 суток и оштрафовали на 35 тысяч рублей 38-летнего украинца, сорвавшего с подростка Z-нашивки. Об этом заявили в пресс-службе МВД.

"Железнодорожный районный суд города Воронежа признал мужчину виновным в публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооружённых сил Российской Федерации, а также в мелком хулиганстве. Суд вынес мужчине наказание в виде 12 суток административного ареста и штраф в размере 35 тысяч рублей", — отметили в ведомстве.