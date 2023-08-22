Регион

Уведомления отключены

22 августа, 12:00

В Воронеже арестовали на 12 суток украинца, сорвавшего с подростка Z-нашивки

В Воронеже арестовали на 12 суток и оштрафовали на 35 тысяч рублей 38-летнего украинца, сорвавшего с подростка Z-нашивки. Об этом заявили в пресс-службе МВД.

"Железнодорожный районный суд города Воронежа признал мужчину виновным в публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооружённых сил Российской Федерации, а также в мелком хулиганстве. Суд вынес мужчине наказание в виде 12 суток административного ареста и штраф в размере 35 тысяч рублей", — отметили в ведомстве.

Суд пересмотрит дело об оскорблении ребёнка за шапку с буквой Z

Суд пересмотрит дело об оскорблении ребёнка за шапку с буквой Z

Лайф напоминает: случилось это в пункте временного размещения беженцев на базе отдыха в Железнодорожном районе Воронежа. Полиция выяснила, что ещё в мае этого года злоумышленник совершал действия, направленные на дискредитацию ВС РФ. В общей сложности в отношении мужчины составлено два протокола об административных правонарушениях.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Воронежская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров