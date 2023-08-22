В Воронеже арестовали на 12 суток украинца, сорвавшего с подростка Z-нашивки
В Воронеже арестовали на 12 суток и оштрафовали на 35 тысяч рублей 38-летнего украинца, сорвавшего с подростка Z-нашивки. Об этом заявили в пресс-службе МВД.
"Железнодорожный районный суд города Воронежа признал мужчину виновным в публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооружённых сил Российской Федерации, а также в мелком хулиганстве. Суд вынес мужчине наказание в виде 12 суток административного ареста и штраф в размере 35 тысяч рублей", — отметили в ведомстве.
Лайф напоминает: случилось это в пункте временного размещения беженцев на базе отдыха в Железнодорожном районе Воронежа. Полиция выяснила, что ещё в мае этого года злоумышленник совершал действия, направленные на дискредитацию ВС РФ. В общей сложности в отношении мужчины составлено два протокола об административных правонарушениях.
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