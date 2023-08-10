Суд пересмотрит дело об оскорблении ребёнка за шапку с буквой Z

В Екатеринбурге суд пересмотрит уголовное дело, возбуждённое в отношении екатеринбуржца Александра Неустроева за оскорбление ребёнка за шапку с буквой Z — символом спецоперации. Об этом заявили в Генпрокуратуре России, напомнив, что хулигану назначили лишь штраф в размере семи тысяч рублей.

"Это решение будет обжаловано, поскольку в судебном разбирательстве не обеспечено участие потерпевшего и его законного представителя. Кроме того, судом не изучено, возмещён ли причинённый вред и раскаялся ли подозреваемый в содеянном. Генеральная прокуратура Российской Федерации изучила решение суда, нашла существенные нарушения и дала указание прокурору Свердловской области подготовить кассационное представление", — отметили в ведомстве.