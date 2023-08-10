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10 августа, 11:56
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Суд пересмотрит дело об оскорблении ребёнка за шапку с буквой Z

В Екатеринбурге суд пересмотрит уголовное дело, возбуждённое в отношении екатеринбуржца Александра Неустроева за оскорбление ребёнка за шапку с буквой Z — символом спецоперации. Об этом заявили в Генпрокуратуре России, напомнив, что хулигану назначили лишь штраф в размере семи тысяч рублей.

"Это решение будет обжаловано, поскольку в судебном разбирательстве не обеспечено участие потерпевшего и его законного представителя. Кроме того, судом не изучено, возмещён ли причинённый вред и раскаялся ли подозреваемый в содеянном. Генеральная прокуратура Российской Федерации изучила решение суда, нашла существенные нарушения и дала указание прокурору Свердловской области подготовить кассационное представление", — отметили в ведомстве.

В Генпрокуратуре добавили, что случившееся относится к категории средней тяжести, но уголовное дело не могло быть прекращено, так как поступок является циничным. В ведомстве подчеркнули, что он причиняет ущерб социально-нравственному воспитанию подрастающего поколения и интересам страны.

"Раскаиваюсь": Публично извинился уралец, обматеривший пятиклассника из-за шапки с буквой Z

"Раскаиваюсь": Публично извинился уралец, обматеривший пятиклассника из-за шапки с буквой Z

Примечательно, что сам школьник — сын участника спецоперации. В апреле Неустроев заносил мебель в подъезд, как вдруг увидел 11-летнего мальчика и схватил его за руку, после чего стал оскорблять ребёнка и его родителей из-за шапки с буквой Z. На этот инцидент обратили внимание в СКР. В тот же месяц уралец, обматеривший пятиклассника из-за буквы Z, стал фигурантом уголовного дела по статье "Хулиганство". А в августе Ленинский районный суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело против мужчины. Вердиктом остался недоволен депутат Госдумы Александр Хинштейн.

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Telegram / JustMedia.ru | Екатеринбург

Никита Осипов
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