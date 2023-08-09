Суд прекратил дело против мужчины, обматерившего ребёнка за шапку с буквой Z
Ленинский районный суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело против мужчины, который довел до слёз ребёнка из-за шапки с символом Z. В итоге дебошир отделался штрафом в 7 тысяч рублей.
"Применили меру [уголовно-правового характера в виде] судебного штрафа в размере 7 тысяч рублей. Уголовное дело прекращено", — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы суда.
Таким вердиктом остался недоволен депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он заявил, что потребует более жесткого наказания для мужчины.
"Это — просто плевок в лицо всем, кто находится сегодня в зоне СВО, — и в первую очередь отцу пострадавшего мальчика. Направляю обращение в Генпрокуратуру о привнесении протеста на это сомнительное (мягко говоря) решение", — написал Хинштейн в телеграм-канале.
Напомним, инцидент произошёл в апреле в Екатеринбурге. Мужчина заносил мебель в подъезд, как вдруг увидел 11-летнего мальчика и схватил его за руку, после чего стал оскорблять ребёнка и его родителей из-за шапки с буквой Z. На этот инцидент обратили внимание в СКР. Позже уралец, обматеривший пятиклассника из-за буквы Z, стал фигурантом уголовного дела по статье "Хулиганство".
ТАСС / EPA / ANDREJ CUKIC