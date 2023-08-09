Регион

Уведомления отключены

9 августа, 15:24

Суд прекратил дело против мужчины, обматерившего ребёнка за шапку с буквой Z

Ленинский районный суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело против мужчины, который довел до слёз ребёнка из-за шапки с символом Z. В итоге дебошир отделался штрафом в 7 тысяч рублей.

"Применили меру [уголовно-правового характера в виде] судебного штрафа в размере 7 тысяч рублей. Уголовное дело прекращено", цитирует ТАСС сообщение пресс-службы суда.

Таким вердиктом остался недоволен депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он заявил, что потребует более жесткого наказания для мужчины.

"Это — просто плевок в лицо всем, кто находится сегодня в зоне СВО, — и в первую очередь отцу пострадавшего мальчика. Направляю обращение в Генпрокуратуру о привнесении протеста на это сомнительное (мягко говоря) решение",написал Хинштейн в телеграм-канале.

"Раскаиваюсь": Публично извинился уралец, обматеривший пятиклассника из-за шапки с буквой Z

"Раскаиваюсь": Публично извинился уралец, обматеривший пятиклассника из-за шапки с буквой Z

Напомним, инцидент произошёл в апреле в Екатеринбурге. Мужчина заносил мебель в подъезд, как вдруг увидел 11-летнего мальчика и схватил его за руку, после чего стал оскорблять ребёнка и его родителей из-за шапки с буквой Z. На этот инцидент обратили внимание в СКР. Позже уралец, обматеривший пятиклассника из-за буквы Z, стал фигурантом уголовного дела по статье "Хулиганство".

Обложка ©

ТАСС / EPA / ANDREJ CUKIC

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Свердловская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров