Суд прекратил дело против мужчины, обматерившего ребёнка за шапку с буквой Z

Ленинский районный суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело против мужчины, который довел до слёз ребёнка из-за шапки с символом Z. В итоге дебошир отделался штрафом в 7 тысяч рублей.

"Применили меру [уголовно-правового характера в виде] судебного штрафа в размере 7 тысяч рублей. Уголовное дело прекращено", — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы суда.

Таким вердиктом остался недоволен депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он заявил, что потребует более жесткого наказания для мужчины.