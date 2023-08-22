"Огромная профанация": Нарколог резко высказался о "вакцине от алкоголизма"
Нарколог Куреков назвал профанацией заявления о создании вакцины от алкоголизма
Заявление американских учёных о создании так называемой вакцины от алкоголизма — это "огромная профанация и пиар-ход", считает психиатр-нарколог Игорь Куреков.
Он пояснил, что развитию пьянства способствует множество факторов, поэтому универсальных средств для лечения на сегодняшний день попросту нет и быть не может.
"Не бывает препарата, улучшающего обмен дофамина или способствующего его нормализации в ЦНС таким образом, чтобы компульсивное влечение пропало. Даже если уровень дофамина будет достаточно высок, не факт, что именно с первого применения отношение к употреблению спиртных напитков изменится", — сказал врач в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".
Куреков также высказал сомнения насчёт того, что изменение уровня дофамина каким-то образом якобы может подавить влечение, поскольку получение удовольствия от спиртного не самый главный механизм зависимости.
Ранее сообщалось, что американские учёные создали вакцину для лечения алкоголизма. В рамках экспериментов они приучили к спиртному восемь обезьян, а после начали вводить препарат. Как утверждается, в итоге он помог большинству из них отказаться от вредной привычки.
Freepik / kuprevich