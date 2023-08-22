"Огромная профанация": Нарколог резко высказался о "вакцине от алкоголизма"

Заявление американских учёных о создании так называемой вакцины от алкоголизма — это "огромная профанация и пиар-ход", считает психиатр-нарколог Игорь Куреков.

Он пояснил, что развитию пьянства способствует множество факторов, поэтому универсальных средств для лечения на сегодняшний день попросту нет и быть не может.

"Не бывает препарата, улучшающего обмен дофамина или способствующего его нормализации в ЦНС таким образом, чтобы компульсивное влечение пропало. Даже если уровень дофамина будет достаточно высок, не факт, что именно с первого применения отношение к употреблению спиртных напитков изменится", — сказал врач в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Куреков также высказал сомнения насчёт того, что изменение уровня дофамина каким-то образом якобы может подавить влечение, поскольку получение удовольствия от спиртного не самый главный механизм зависимости.