Стало известно о неблагополучии в семье, где три дочери всю ночь просидели над мёртвыми родителями

Мать трёх дочерей, которая умерла вместе с супругом в городе Асбесте в Свердловской области, состояла на учёте в городском подразделении по делам несовершеннолетних. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры. Представители надзорного органа в настоящее время проводят проверку по факту обнаружения живых детей в квартире вместе с мёртвыми родителями.

По данным прокуратуры, на учёт женщину поставили в этом месяце. Как указывается, в отношении неё территориальная комиссия по делам несовершеннолетних вынесла взыскание в виде предупреждения. До этого сведений о неблагополучии в данной семье не поступало.

Кроме того, в прокуратуре указали, что девочки 2018 и 2019 годов рождения до завершения разбирательств помещены в одно из социальных учреждений Асбеста, а их сестра 2022 года рождения — в больницу для обследования.