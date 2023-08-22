Стало известно о неблагополучии в семье, где три дочери всю ночь просидели над мёртвыми родителями
Найденная мёртвой вместе с мужем в Асбесте женщина состояла на учёте в ПДН
Мать трёх дочерей, которая умерла вместе с супругом в городе Асбесте в Свердловской области, состояла на учёте в городском подразделении по делам несовершеннолетних. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры. Представители надзорного органа в настоящее время проводят проверку по факту обнаружения живых детей в квартире вместе с мёртвыми родителями.
По данным прокуратуры, на учёт женщину поставили в этом месяце. Как указывается, в отношении неё территориальная комиссия по делам несовершеннолетних вынесла взыскание в виде предупреждения. До этого сведений о неблагополучии в данной семье не поступало.
Кроме того, в прокуратуре указали, что девочки 2018 и 2019 годов рождения до завершения разбирательств помещены в одно из социальных учреждений Асбеста, а их сестра 2022 года рождения — в больницу для обследования.
Напомним, ранее Лайф писал, что на Урале три маленькие дочери всю ночь просидели над мёртвыми родителями. Известно, что мужчина 1990 года рождения был судим за кражи, грабёж и незаконный оборот наркотиков, а его жена 1991 года привлекалась к ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
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