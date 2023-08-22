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22 августа, 12:14

Стало известно о неблагополучии в семье, где три дочери всю ночь просидели над мёртвыми родителями

Найденная мёртвой вместе с мужем в Асбесте женщина состояла на учёте в ПДН

Мать трёх дочерей, которая умерла вместе с супругом в городе Асбесте в Свердловской области, состояла на учёте в городском подразделении по делам несовершеннолетних. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры. Представители надзорного органа в настоящее время проводят проверку по факту обнаружения живых детей в квартире вместе с мёртвыми родителями.

По данным прокуратуры, на учёт женщину поставили в этом месяце. Как указывается, в отношении неё территориальная комиссия по делам несовершеннолетних вынесла взыскание в виде предупреждения. До этого сведений о неблагополучии в данной семье не поступало.

Кроме того, в прокуратуре указали, что девочки 2018 и 2019 годов рождения до завершения разбирательств помещены в одно из социальных учреждений Асбеста, а их сестра 2022 года рождения — в больницу для обследования.

Названа возможная причина смерти супругов, над телами которых дочери просидели всю ночь

Названа возможная причина смерти супругов, над телами которых дочери просидели всю ночь

Напомним, ранее Лайф писал, что на Урале три маленькие дочери всю ночь просидели над мёртвыми родителями. Известно, что мужчина 1990 года рождения был судим за кражи, грабёж и незаконный оборот наркотиков, а его жена 1991 года привлекалась к ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

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Иван Косицын
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