В России выпустят ремейк триллера "Вышка"

Генеральный продюсер "Марс медиа" Рубен Дишдишян заявил о покупке прав на российский ремейк триллера про страх высоты "Вышка". По сюжету девушка по имени Бекки вместе с подругой Хантер отправляется к самому высокому сооружению США, на телерадиомачту B67, чтобы развеять прах мужа Дэна, который погиб при падении со скалы. Сделать им это удаётся, но кажущийся лёгким спуск на деле превращается в целое испытание.

"Купили права на адаптацию фильма "Вышка" (Fall). Работаем над концептом и сценарием!" — написал Дишдишян в соцсетях.

Фильм вышел на экраны в кинотеатрах США 12 августа 2022 года. При бюджете в три миллиона долларов картина собрала около 21 миллиона по всему миру. Главные роли исполнили Грэйс Фултон и Вирджиния Гарднер.