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22 августа, 12:40

"Рыжий гриб": Огромные столбы выбросов с металлургического комбината в Челябинске засняли на видео

Ural Mash: На ЧМК в Челябинске фиксируются огромные столбы выбросов

Огромные столбы выбросов наблюдаются на Челябинском металлургическом комбинате. В его окрестностях тяжело дышать, сообщает Ural Mash.

Выбросы на Челябинском металлургическом комбинате. Видео © t.me / Ural Mash

Как пишет телеграм-канал, этот "рыжий гриб" является диоксидом азота. Он может быть крайне опасным — в зависимости от концентрации в воздухе. Если дышать таким дымом в течение долгого времени, то есть риск получить бронхит и эмфизему лёгких.

В Волгограде вспыхнул пожар на заводе "Красный Октябрь"

В Волгограде вспыхнул пожар на заводе "Красный Октябрь"

Ранее на мясокомбинате в Прикамье произошёл выброс аммиака. В результате инцидента пострадали три человека.

Обложка ©

t.me / Ural Mash

Никита Никонов
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