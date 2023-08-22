"Рыжий гриб": Огромные столбы выбросов с металлургического комбината в Челябинске засняли на видео

Как пишет телеграм-канал, этот "рыжий гриб" является диоксидом азота. Он может быть крайне опасным — в зависимости от концентрации в воздухе. Если дышать таким дымом в течение долгого времени, то есть риск получить бронхит и эмфизему лёгких.