"Рыжий гриб": Огромные столбы выбросов с металлургического комбината в Челябинске засняли на видео
Ural Mash: На ЧМК в Челябинске фиксируются огромные столбы выбросов
Огромные столбы выбросов наблюдаются на Челябинском металлургическом комбинате. В его окрестностях тяжело дышать, сообщает Ural Mash.
Выбросы на Челябинском металлургическом комбинате. Видео © t.me / Ural Mash
Как пишет телеграм-канал, этот "рыжий гриб" является диоксидом азота. Он может быть крайне опасным — в зависимости от концентрации в воздухе. Если дышать таким дымом в течение долгого времени, то есть риск получить бронхит и эмфизему лёгких.
Ранее на мясокомбинате в Прикамье произошёл выброс аммиака. В результате инцидента пострадали три человека.
t.me / Ural Mash