На мясокомбинате в Прикамье произошёл выброс аммиака, есть пострадавшие

В городе Чайковском Пермского края произошёл выброс аммиака на мясокомбинате, пострадало три человека. Жизни и здоровью местных жителей ничто не угрожает, заверила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"В производственном помещении произошёл выход аммиака. Выхода аммиака за пределы помещения не допущено", — проинформировали в ведомстве.

220 человек, находившихся в здании, смогли самостоятельно покинуть территорию комбината. К месту ЧП прибыло порядка 60 спасателей. Специалисты проверили воздух на содержание вредных веществ и выяснили, что предельно допустимая концентрация превышена только в помещении мясожирового цеха, так что угроз для безопасности населения нет.

Как рассказали в региональном Минздраве журналистам, троих мужчин доставили в больницу. Одного отправили лечиться домой после оказания необходимой помощи, двое других госпитализированы, их состояние врачи находят удовлетворительным.