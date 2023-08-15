На мясокомбинате в Прикамье произошёл выброс аммиака, есть пострадавшие
В Чайковском Пермского края произошёл выброс аммиака на мясокомбинате
В городе Чайковском Пермского края произошёл выброс аммиака на мясокомбинате, пострадало три человека. Жизни и здоровью местных жителей ничто не угрожает, заверила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
"В производственном помещении произошёл выход аммиака. Выхода аммиака за пределы помещения не допущено", — проинформировали в ведомстве.
220 человек, находившихся в здании, смогли самостоятельно покинуть территорию комбината. К месту ЧП прибыло порядка 60 спасателей. Специалисты проверили воздух на содержание вредных веществ и выяснили, что предельно допустимая концентрация превышена только в помещении мясожирового цеха, так что угроз для безопасности населения нет.
Как рассказали в региональном Минздраве журналистам, троих мужчин доставили в больницу. Одного отправили лечиться домой после оказания необходимой помощи, двое других госпитализированы, их состояние врачи находят удовлетворительным.
В социальных сетях есть информация о том, что авария произошла на территории предприятия "Агрофирма "Мясо". Подтверждения этой информации пока что нет.
Вчера, 14 августа, на территории автосервиса в Махачкале прогремел мощный взрыв, после чего пламя перекинулось на соседнюю АЗС. На данный момент известно о более чем 100 пострадавших и 35 погибших, среди которых трое детей и беременная 18-летняя девушка. По факту взрыва возбуждено уголовное дело, в Дагестане объявлен траур. По данным Лайфа, владелец заправки ранее был судим за незаконную предпринимательскую деятельность. Свои соболезнования родным погибших выразил президент России Владимир Путин.
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