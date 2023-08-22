Кириенко провёл совещание по вопросам связи и ТВ в новых регионах

Первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко провёл совещание по вопросу развития инфраструктуры связи и телерадиовещания в Запорожской и Херсонской областях.

Как сообщает телеграм-канал "Запорожский вестник", сотрудники Минцифры РФ, а также региональных профильных ведомств совместно с представителями мобильных операторов обсудили вопросы по улучшению качества покрытия сотовой связи и интернета.

"Сергей Владиленович дал чёткий практический перечень задач по улучшению покрытия абонентской сети и модернизации сети базовых станций. Все эти задачи мы будем выполнять для того, чтобы сделать качество сотовой связи, интернета, радио- и телевещания лучше для нашего населения", — рассказал председатель Правительства Запорожской области Антон Кольцов.