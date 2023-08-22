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22 августа, 13:06

На ЧМК объяснили причину появления рыжего дыма над Челябинском

На ЧМК объяснили "нештатной ситуацией" рыжий дым над комбинатом в Челябинске

Причиной рыжего дыма над территорией ПАО "Челябинский металлургичский комбинат" (ЧМК) стала нештатная ситуация, заявили в администрации предприятия. Там пояснили, что на одной из печей произошёл сбой выпуска расплавленного металла.

"22 августа произошла нештатная ситуация на одной из домен ЧМК: при выпуске чугуна случился "обрыв“"летки, при этом наблюдался кратковременный выход взвеси запыленного воздуха. Выпуск сразу был закрыт", — приводит Ura.ru сообщение пресс-службы комбината.

Там пояснили, что дым стал рыжим из-за оксида железа. Частицы этого вещества осели на территории предприятия. Сейчас технологический процесс восстановлен, идёт служебное расследование.

На мясокомбинате в Прикамье произошёл выброс аммиака, есть пострадавшие

На мясокомбинате в Прикамье произошёл выброс аммиака, есть пострадавшие

Ранее Лайф сообщал, что огромные столбы выбросов с металлургического комбината в Челябинске засняли на видео. Местные жители также массово жаловались на неприятный запах.

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Telegram / Наш Челябинск

Наталья Исакова
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