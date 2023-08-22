Жуткая авария на подъёмнике в Пакистане заставила привлекать вертолёт для спасения людей

В Пакистане несколько человек застряли на долгое время в остановившейся кабине канатной дороги из-за оборвавшегося троса. Местные жители сообщают в соцсетях, что люди находятся на высоте 274 метров над землёй.

Операция по спасению людей, застрявших на подъёмнике в Пакистане. Видео © X / mishilicious / TheSaadKaiser

В кабине восемь человек. Среди них двое взрослых и шесть детей в возрасте от 10 до 16 лет. Все они пытались попасть в школу в городе Баттаграм. Во время поездки по канатной дороге оборвался один из тросов.

Людям пришлось ждать помощи около девяти часов. Двое теряли создание. Спасать их пришлось при помощи вертолёта и троса. Операция была осложнена порывистым ветром.