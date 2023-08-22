В США родился самый уникальный жирафёнок в мире

В зоопарке штата Теннесси в США родился жираф без пятен. Считается, что этот детёныш единственный в своём роде, пишет The Guardian.

Самка жирафа родилась 31 июля, у неё однородный коричневый окрас, без пятнистого рисунка, характерного для этих животных. В зоопарке отметили, что такие случаи в природе очень редки.

Обычно пятнистый окрас служит жирафам неким "камуфляжем" в дикой природе. А ещё он помогает животным спасаться как от перегрева, так и от переохлаждения. Недавно учёные выяснили, что жеребята наследуют пятна от матери.

В зоопарке выразили надежду, что этот необычный случай поможет осветить проблемы, с которыми сталкиваются жирафы в мире. Там также объявили конкурс и предложили желающим выбрать имя для новорождённого жирафа.