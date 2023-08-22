Регион

Уведомления отключены

22 августа, 13:38

В США родился самый уникальный жирафёнок в мире

В зоопарке США родился уникальный жираф без пятнистого окраса

<p>В зоопарке штата Теннесси в США родился жираф без пятен. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/Rodeshow1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Rodeshow1</a></p>

В зоопарке штата Теннесси в США родился жираф без пятен. Обложка © X / Rodeshow1

В зоопарке штата Теннесси в США родился жираф без пятен. Считается, что этот детёныш единственный в своём роде, пишет The Guardian.

Самка жирафа родилась 31 июля, у неё однородный коричневый окрас, без пятнистого рисунка, характерного для этих животных. В зоопарке отметили, что такие случаи в природе очень редки.

Обычно пятнистый окрас служит жирафам неким "камуфляжем" в дикой природе. А ещё он помогает животным спасаться как от перегрева, так и от переохлаждения. Недавно учёные выяснили, что жеребята наследуют пятна от матери.

Россия присмотрелась к жирафам и слонам из Лимпопо

Россия присмотрелась к жирафам и слонам из Лимпопо

В зоопарке выразили надежду, что этот необычный случай поможет осветить проблемы, с которыми сталкиваются жирафы в мире. Там также объявили конкурс и предложили желающим выбрать имя для новорождённого жирафа.

Ранее Лайф писал о том, что впервые с 2007 года в Ленинградском зоопарке родился детёныш манула. Его назвали Шу, потому что он шипит на окружающих.

Илья Суриков
  • Новости
  • Животные
  • США
  • Интересное

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров