Разрушает печень и вызывает психоз: Назван самый опасный алкогольный напиток

Абсент является самым опасным алкогольным напитком. Из-за высокого содержания спирта и компонентов полыни он отрицательно влияет на организм человека. Об этом заявила врач-диетолог Елена Соломатина.

"Если мы говорим об абсенте, то его крепость порядка 70–75%, может быть и больше. Плюс ещё токсичный компонент из полыни. Организму очень сложно всё это усвоить и нейтрализовать", — сказала она в беседе с "Москва 24".

Эксперт добавила, что абсент разрушает печень, почки, так как они не справляются с напором токсичных веществ, которые ещё и сильно влияют на сердце и мозг. В результате у человека даже может возникнуть помешательство и психоз, предупредила специалист.