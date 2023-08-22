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Регион
Опубликовано 22 августа 2023, 14:48
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В Госдуме предложили разместить портреты героев СВО на домах по всей России

Депутат Колунов: Муралами с героями СВО нужно украсить дома по всей России

Мурал в селе Шигоны, Самарская область, в честь героически погибшего в зоне СВО Дмитрия Афанасьева. Обложка © t.me / Шигонский район

Мурал в селе Шигоны, Самарская область, в честь героически погибшего в зоне СВО Дмитрия Афанасьева. Обложка © t.me / Шигонский район

На домах по всей России следует изобразить большие портреты участников российской спецоперации на Украине и тех, кто отличился в тылу. С таким предложением выступил член Комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Парламентарий подчеркнул, что в каждом городе найдутся свои герои и подвиги. Таким способом получится выразить уважение российским военным, а также показать их пример детям. Ребёнку интереснее смотреть на яркие рисунки, чем на длинные тексты, добавил депутат.

"Конечно, такие произведения искусства должны создаваться с разрешения и под контролем городских администраций, чтобы, во-первых, не исказить архитектурный облик города, а во-вторых, выбрать наиболее подходящие сюжеты", — приводит телеканал "360" слова Колунова.

В Геленджике появился мурал в честь героя ВОВ, созданный рукой итальянского художника
В Геленджике появился мурал в честь героя ВОВ, созданный рукой итальянского художника

Ранее в Мариуполе итальянский художник Йорит Черулло нарисовал мурал в честь детей Донбасса. На фасаде девятиэтажки он изобразил девочку Настю, позади которой падают натовские ракеты. На создание картины его подтолкнул ТВ-сюжет о живущих под постоянными украинскими обстрелами детях Донбасса.

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Евгения Колесникова
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