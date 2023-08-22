Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 августа 2023, 17:12
3109

Делегация Минобороны России посетила Ливию по приглашению властей этой страны

Делегация Министерства обороны РФ во главе с замглавы российского оборонного ведомства генерал-полковником Юнус-Беком Евкуровым прибыла в Ливию. Там пройдут переговоры о перспективах сотрудничества в борьбе с международным терроризмом. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Делегация Минобороны России прибыла в Ливию. Видео © Минобороны РФ

"22 августа 2023 года по приглашению командующего Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара в Ливию прибыла делегация Минобороны России во главе с заместителем министра обороны Российской Федерации генерал-полковником Юнус-Беком Евкуровым", — рассказали в ведомстве.

Отметили, что также будут подняты ряд "других вопросов совместных действий". Как подчеркнули в министерстве, это первый подобный визит делегации Минобороны России в Ливию. Он стал результатом переговоров, состоявшихся в рамках военно-технического форума "Армия-2023".

Мантуров объяснил интерес иностранцев к военной технике России на "Армии-2023"
Мантуров объяснил интерес иностранцев к военной технике России на "Армии-2023"

Как сообщал Лайф, Министерство обороны России на международном военно-техническом форуме "Армия-2023" заключило госконтракты на сумму, превышающую 400 миллиардов рублей.

BannerImage

Минобороны РФ

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Ливия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar