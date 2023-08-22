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Опубликовано 22 августа 2023, 14:31
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Бербок заявила о ловушке для ВСУ из-за огромных минных полей России

Бербок: ВС РФ в зоне СВО соорудили минные поля "размером с Западную Германию"

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок сравнила размер минных полей, сооружённых ВС РФ в зоне СВО, с Западной Германией. По её словам, Киев просит у Запада средства на их преодоление.

"Ситуация сейчас такова, что есть гигантские минные поля, прежде всего на востоке Украины... В таких условиях украинские силы порой иногда оказываются в ловушке. Есть оценки, что сооружённые минные поля примерно размером с Западную Германию", — сказала Бербок на пресс-конференции с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной.

Она добавила, что перед Киевом и его западными партнёрами стоит вопрос, как преодолеть эти минные поля.

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Ранее стало известно, что ВСУ перешли на тактику "разминирования ногами" на Запорожском фронте. По словам главы общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимира Рогова, Киев без жалости жертвует украинскими солдатами в огромных количествах, чтобы не терять поставленную странами Запада технику.

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ТАСС / EPA / CLEMENS BILAN

Никита Никонов
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