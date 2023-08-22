Бербок заявила о ловушке для ВСУ из-за огромных минных полей России
Бербок: ВС РФ в зоне СВО соорудили минные поля "размером с Западную Германию"
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок сравнила размер минных полей, сооружённых ВС РФ в зоне СВО, с Западной Германией. По её словам, Киев просит у Запада средства на их преодоление.
"Ситуация сейчас такова, что есть гигантские минные поля, прежде всего на востоке Украины... В таких условиях украинские силы порой иногда оказываются в ловушке. Есть оценки, что сооружённые минные поля примерно размером с Западную Германию", — сказала Бербок на пресс-конференции с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной.
Она добавила, что перед Киевом и его западными партнёрами стоит вопрос, как преодолеть эти минные поля.
Ранее стало известно, что ВСУ перешли на тактику "разминирования ногами" на Запорожском фронте. По словам главы общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимира Рогова, Киев без жалости жертвует украинскими солдатами в огромных количествах, чтобы не терять поставленную странами Запада технику.
ТАСС / EPA / CLEMENS BILAN