Буданов заявил о подготовке Киева к новым ударам по Крыму "на днях"

Киев планирует наносить новые удары по территории Крыма. С таким утверждением выступил глава украинской военной разведки Кирилл Буданов.

По его словам, новые атаки Украины на полуостров произойдут "на днях". Буданов добавил, что киевские власти хотят уничтожать в Крыму всё российское.

"Что, в принципе, вы видите и на днях ещё увидите", — подчеркнул Буданов.