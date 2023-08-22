Буданов заявил о подготовке Киева к новым ударам по Крыму "на днях"
Глава ГУР МО Украины Буданов: Киев нанесёт новые удары по Крыму "на днях"
Киев планирует наносить новые удары по территории Крыма. С таким утверждением выступил глава украинской военной разведки Кирилл Буданов.
По его словам, новые атаки Украины на полуостров произойдут "на днях". Буданов добавил, что киевские власти хотят уничтожать в Крыму всё российское.
"Что, в принципе, вы видите и на днях ещё увидите", — подчеркнул Буданов.
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Ранее сообщалось, что средства радиоэлектронной борьбы подавили два украинских беспилотника в Крыму. В Минобороны РФ отметили, что БПЛА потерпели крушение над акваторией Чёрного моря в 40 километрах северо-западнее полуострова.
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