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22 августа, 14:55

Путин поставил задачу обеспечить кадровый суверенитет России

Президент Путин указал на важность обеспечения кадрового суверенитета России

В России важно обеспечить кадровый суверенитет, заявил президент страны Владимир Путин. В ходе заседания Совета по национальным проектам глава государства поставил соответствующую задачу.

"Важная тема здесь — это обеспечение кадрового суверенитета страны, подготовка специалистов, в том числе по наиболее дефицитным рабочим профессиям", — подчеркнул глава государства.

По словам президента, проект "Профессионалитет" — это ключевой механизм работы по данному вопросу. Он охватывает порядка тысячи опорных предприятий в 24 отраслях реального сектора экономики и 100 колледжах в России.

Путин заявил о достаточно устойчивых темпах экономического роста в России

Путин заявил о достаточно устойчивых темпах экономического роста в России

Напомним, в ходе оглашения Послания Федеральному собранию в феврале глава государства поручил за пять лет подготовить миллион специалистов для обеспечения суверенитета России. Речь идёт об электронной промышленности, индустрии робототехники, машиностроении, металлургии и других.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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