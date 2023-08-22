Путин поставил задачу обеспечить кадровый суверенитет России

В России важно обеспечить кадровый суверенитет, заявил президент страны Владимир Путин. В ходе заседания Совета по национальным проектам глава государства поставил соответствующую задачу.

"Важная тема здесь — это обеспечение кадрового суверенитета страны, подготовка специалистов, в том числе по наиболее дефицитным рабочим профессиям", — подчеркнул глава государства.

По словам президента, проект "Профессионалитет" — это ключевой механизм работы по данному вопросу. Он охватывает порядка тысячи опорных предприятий в 24 отраслях реального сектора экономики и 100 колледжах в России.