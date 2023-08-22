Путин потребовал продолжать реализацию долгосрочных планов до 2030 года
Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на необходимость продолжения реализации долгосрочных планов до 2030 года. Президент подчеркнул: для того, чтобы двигаться дальше, важно понимать, где работа уже выстроена эффективно, а где "копятся нерешённые вопросы".
"На основе этого оперативного анализа [нужно] вносить управленческие коррективы, выделить дополнительные финансовые и иные ресурсы по тем или иным направлениям, чтобы в целом сохранить, выдержать наши долгосрочные планы, просчитанные, как я уже сказал, до 2030 года", — подчеркнул он в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Глава государства добавил, что такая долгосрочность планирования для России сейчас принципиально важна.
Ранее в ходе того же заседания Путин заявил о достаточно устойчивых темпах экономического роста в РФ. Он напомнил, что Россия по итогам 2022 года вошла в пятёрку крупнейших экономик мира.