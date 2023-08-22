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22 августа, 14:59

Путин потребовал продолжать реализацию долгосрочных планов до 2030 года

Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на необходимость продолжения реализации долгосрочных планов до 2030 года. Президент подчеркнул: для того, чтобы двигаться дальше, важно понимать, где работа уже выстроена эффективно, а где "копятся нерешённые вопросы".

"На основе этого оперативного анализа [нужно] вносить управленческие коррективы, выделить дополнительные финансовые и иные ресурсы по тем или иным направлениям, чтобы в целом сохранить, выдержать наши долгосрочные планы, просчитанные, как я уже сказал, до 2030 года", — подчеркнул он в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Глава государства добавил, что такая долгосрочность планирования для России сейчас принципиально важна.

Путин поручил до сентября утвердить нацпроект по беспилотникам

Путин поручил до сентября утвердить нацпроект по беспилотникам

Ранее в ходе того же заседания Путин заявил о достаточно устойчивых темпах экономического роста в РФ. Он напомнил, что Россия по итогам 2022 года вошла в пятёрку крупнейших экономик мира.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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