Путин ожидает нового рекорда по вводу жилья в этом году

В 2023 году в России ожидается новый рекорд по вводу жилья. Благодаря этому свои жилищные условия улучшат 3,7 миллиона семей, заявил президент РФ Владимир Путин.

Как подчеркнул глава государства на заседании Совета по национальным проектам, в этом году объёмы ввода жилых домов обновят очередной рекорд — ожидается 102,7 млн квадратных метров. 3,7 млн семей благодаря этому смогут улучшить свои жилищные условия.

"Важно не сбавлять набранный темп", — указал глава государства.