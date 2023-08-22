Путин заявил о росте расчётов РФ с дружественными странами в рублях

Расчёты России с дружественными странами в рублях и национальных валютах продолжают расти. Так, за полтора года их доля увеличилась с 12% до 42%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"За 1,5 года доля рубля при оплате российского экспорта выросла более чем втрое — с 12% до 42%, а если считать с валютами дружественных стран, то эта доля достигает 70%", — сказал глава государства.