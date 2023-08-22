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22 августа, 15:06

Путин заявил о росте расчётов РФ с дружественными странами в рублях

Путин: За 1,5 года доля рубля при оплате экспорта РФ выросла до 42%

Расчёты России с дружественными странами в рублях и национальных валютах продолжают расти. Так, за полтора года их доля увеличилась с 12% до 42%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"За 1,5 года доля рубля при оплате российского экспорта выросла более чем втрое — с 12% до 42%, а если считать с валютами дружественных стран, то эта доля достигает 70%", — сказал глава государства.

Путин потребовал продолжать реализацию долгосрочных планов до 2030 года

Путин потребовал продолжать реализацию долгосрочных планов до 2030 года

Ранее президент Путин указал на важность обеспечения кадрового суверенитета России. Он поставил соответствующую задачу в ходе заседания и напомнил о проекте "Профессионалитет", который является ключевым механизмом работы по данному вопросу.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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