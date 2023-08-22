Путин высказался о новой программе накоплений для россиян
Путин: Программа накоплений позволит россиянам создать "подушку безопасности"
Программа долгосрочных накоплений, которая будет запущена со следующего года, позволит россиянам создать "подушку безопасности". Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
"С 1 января 2024 года начнёт действовать программа добровольных долгосрочных сбережений. <…> Этот инструмент позволит гражданам получить дополнительный доход в будущем и создать финансовую подушку безопасности", — сказал глава государства.
Президент призвал правительство и ЦБ сделать механизм максимально удобным и надёжным для граждан. Кабмину поручено установить ключевые показатели по программе долгосрочных накоплений на следующий год.
Напомним, эта программа долгосрочных накоплений подразумевает введение договора, согласно которому гражданин обязуется уплачивать сберегательные взносы в негосударственный пенсионный фонд. Тот обязуется начать выплаты россиянину при достижении им определённого возраста.