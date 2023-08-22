Путин назвал сложной ситуацию с рождаемостью в России

В России остаётся сложной ситуация с рождаемостью. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"В целом, тенденция желает быть лучше. Пока в России рождается меньше детей, чем год назад. Уже мы разговаривали на этот счёт и формулировали специальные поручения – предложить дополнительные меры в сфере демографии", — отметил Путин.

Глава государства напомнил, что во всех субъектах РФ запущены дополнительные меры по повышению рождаемости. Он обратился к правительству и поручил оказать необходимое содействие по успешной реализации этих программ. Путин считает необходимым дополнительно поддерживать семейные, традиционыне ценности, будущих мам. Президент призвал объединить силы государства, общества и религиозных конфессий.