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22 августа, 15:17

Путин назвал сложной ситуацию с рождаемостью в России

В России остаётся сложной ситуация с рождаемостью. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"В целом, тенденция желает быть лучше. Пока в России рождается меньше детей, чем год назад. Уже мы разговаривали на этот счёт и формулировали специальные поручения – предложить дополнительные меры в сфере демографии", — отметил Путин.

Глава государства напомнил, что во всех субъектах РФ запущены дополнительные меры по повышению рождаемости. Он обратился к правительству и поручил оказать необходимое содействие по успешной реализации этих программ. Путин считает необходимым дополнительно поддерживать семейные, традиционыне ценности, будущих мам. Президент призвал объединить силы государства, общества и религиозных конфессий.

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Как сообщал Лайф, также на этом заседании Путин заявил о том, что реальные располагаемые доходы россиян выросли на 4,7% за первые шесть месяцев 2024 года.

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kremlin.ru

Илья Суриков
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