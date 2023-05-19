"Волшебной таблетки нет": В Кремле назвали одну из главных проблем России

Низкая рождаемость в России — одна из главных проблем, с которой приходится сталкиваться нашим властям. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Применяется целый ряд мер для того, чтобы увеличить рождаемость и сподвигнуть наше население на то, чтобы увеличить рождаемость, но пока эти меры не дали желаемого результата", — добавил официальный представитель Кремля.

По его словам, сегодня Россия "по абсолютно известным и понятным причинам" находится в тяжёлом положении с точки зрения демографии. Для улучшения этой ситуации в стране применяется целый ряд мер. Но, как отметил Песков, не существует какой-то волшебной таблетки, поэтому напряжённая работа в этой сфере рассчитана на длительное время.