Путин рассказал, как много россиян почувствуют эффект от повышения МРОТ

Повышение в России минимального размера оплаты труда (МРОТ) с начала следующего года на 18,5% позитивно скажется на доходах около 4,8 миллиона работников. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин.

Он напомнил, что МРОТ продолжает индексироваться и со временем увеличивает отрыв от прожиточного минимума. С 1 января уровень минимального размера оплаты труда повысился на 6,3%, на данный момент он составляет 16 242 рубля в месяц.

"А с 1 января будущего года запланировано опережающее повышение МРОТ сразу на 18,5%. Это будет гораздо выше и темпов инфляции, и темпов роста зарплат в стране в целом. Такое решение, безусловно, позитивно должно отразиться на доходах порядка 4,8 млн работников", — подчеркнул Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.