Турция частично закрыла пролив Дарданеллы из-за масштабного лесного пожара
Минтранс Турции: Пролив Дарданеллы закрыт для прохода судов из-за лесного пожара
Лесные пожары в Турции. Обложка © ТАСС / AP / Hakan Akgun
Пролив Дарданеллы оказался закрыт для прохода судов в направлении Мраморного моря из-за лесного пожара. Об этом заявила пресс-служба Министерства транспорта и инфраструктуры Турции.
Пожар в Чанаккале. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / tekinugurluhaber / Twitter / Hava Forum
"Из-за лесного пожара в районе Чанаккале – Кепез временно приостановлено движение судов в проливе Дарданеллы в направлении юг – север. Движение судов осуществляется в одном направлении", — отметили в ведомстве.
В результате суда пока не могут пересечь пролив из Эгейского моря в Мраморное. Сильный пожар в лесистой местности в Чанаккале рядом с проливом Дарданеллы начался сегодня. Эвакуированы жители уже четырёх деревень. Причём в регионе сейчас сильный ветер, что грозит стремительным распространением огня. О пострадавших и погибших пока информации нет. Пожар тушат 15 вертолётов, восемь самолётов-амфибий и наземная техника.
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