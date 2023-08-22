Турция частично закрыла пролив Дарданеллы из-за масштабного лесного пожара

В результате суда пока не могут пересечь пролив из Эгейского моря в Мраморное. Сильный пожар в лесистой местности в Чанаккале рядом с проливом Дарданеллы начался сегодня. Эвакуированы жители уже четырёх деревень. Причём в регионе сейчас сильный ветер, что грозит стремительным распространением огня. О пострадавших и погибших пока информации нет. Пожар тушат 15 вертолётов, восемь самолётов-амфибий и наземная техника.