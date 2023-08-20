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20 августа, 09:26

Сильное землетрясение разбудило Турцию

Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировано в турецком Кахраманмараше

<p>Хатай. Антакья. Последствия землетрясения, случившегося в феврале 2023 года. Обложка © ТАСС / dpa</p>

Хатай. Антакья. Последствия землетрясения, случившегося в феврале 2023 года. Обложка © ТАСС / dpa

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло на юго-востоке Турции. Об этом сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

По данным ведомства, подземные толчки были зафиксированы около десяти часов утра по местному времени (совпадает с мск) в районе Гёксун в провинции Кахраманмараш. При этом очаг залегал на глубине 22,17 километра.

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Как уже рассказывал Лайф, в Турции в последнее время участились случаи землетрясения. Например, 1 августа в провинции Конья произошли подземные толчки магнитудой пять баллов. Позже тряхнуло Малатью и Танзанию. Учёные говорят, что это является афтершоком того самого разрушительного землетрясения от 6 февраля, в результате которого погибли 49 тысяч человек. При этом эксперты бьют тревогу и говорят, что турецкие землетрясения могут стать ещё сокрушительнее.

Николь Вербер
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