Сильное землетрясение разбудило Турцию

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло на юго-востоке Турции. Об этом сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

По данным ведомства, подземные толчки были зафиксированы около десяти часов утра по местному времени (совпадает с мск) в районе Гёксун в провинции Кахраманмараш. При этом очаг залегал на глубине 22,17 километра.