Жителей Турции предупредили о начале периода сокрушительных землетрясений

Землетрясения, которые происходят постоянно в Турции, могут стать ещё сокрушительнее. Об этом заявил ведущий местный сейсмолог Наджи Гёрюр.

"Я не шучу по этому поводу, потому что понятно, каким будет следующий период. Мы живём в такой стадии, что вступаем в периоды, когда начнут происходить сильные землетрясения", — сказал он в беседе с газетой Hürriyet.