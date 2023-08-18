Жителей Турции предупредили о начале периода сокрушительных землетрясений
Сейсмолог Гёрюр: Турция вступает в период сильных землетрясений
Землетрясения, которые происходят постоянно в Турции, могут стать ещё сокрушительнее. Об этом заявил ведущий местный сейсмолог Наджи Гёрюр.
"Я не шучу по этому поводу, потому что понятно, каким будет следующий период. Мы живём в такой стадии, что вступаем в периоды, когда начнут происходить сильные землетрясения", — сказал он в беседе с газетой Hürriyet.
Сейсмолог призвал власти действовать, ведь даже Стамбул, который постоянно что-то делает для подготовки к землетрясениям, не сможет полноценно противостоять таким сильным подземным толчкам.
Напомним, ранее в турецкой провинции Конья произошло землетрясение магнитудой пять баллов. Его эпицентр располагался в районе Сельчуклу, а очаг залегал на глубине 7,2 километра. А 9 августа в турецкой провинции Малатья случилось землетрясение магнитудой 4,4 балла. Очаг толчков находился на глубине 12,1 километра. Есть пострадавшие. На следующий день землетрясение мощностью в 5,6 произошло в Танзании. Всё это является так называемыми афтершоками разрушительного землетрясения, которое произошло в Турции 6 февраля. Тогда в результате случившегося погибли 49 тысяч человек.
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