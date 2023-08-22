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22 августа, 16:13

Камера наблюдения сняла, как Загитова проехала переход на зелёный для пешеходов

Лайф публикует видео в доказательство нарушения Загитовой ПДД в Москве

Российская фигуристка Алина Загитова действительно выехала на переход, когда другие автомобили уже замерли у стоп-линии, так как загорелся зелёный для пешеходов. Подтверждающее видео опубликовал SHOT.

Алина Загитова пересекает переход на автомобиле на зелёный для пешеходов. Видео © Telegram / SHOT

Судя по записи, автомобиль спортсменки пересёк переход в тот момент, когда светофор для пешеходов уже показывал зелёный сигнал. Людям пришлось немного подождать, пока она проедет. Теперь Загитовой грозит лишение прав на полгода или штраф в размере пяти тысяч рублей.

Загитова порадовала поклонников-мужчин неожиданным признанием о себе

Загитова порадовала поклонников-мужчин неожиданным признанием о себе

Ранее Лайф писал о том, что Алина Загитова опубликовала на своей странице в соцсети видео, на котором она едет по Москве на автомобиле. В кадр попал светофор для пешеходов, который показывал зелёный сигнал. Несмотря на это, автомобиль фигуристки не остановился, а пересёк пешеходный переход.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Илья Суриков
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