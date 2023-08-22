Камера наблюдения сняла, как Загитова проехала переход на зелёный для пешеходов

Российская фигуристка Алина Загитова действительно выехала на переход, когда другие автомобили уже замерли у стоп-линии, так как загорелся зелёный для пешеходов. Подтверждающее видео опубликовал SHOT.

Алина Загитова пересекает переход на автомобиле на зелёный для пешеходов. Видео © Telegram / SHOT

Судя по записи, автомобиль спортсменки пересёк переход в тот момент, когда светофор для пешеходов уже показывал зелёный сигнал. Людям пришлось немного подождать, пока она проедет. Теперь Загитовой грозит лишение прав на полгода или штраф в размере пяти тысяч рублей.