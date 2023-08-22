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22 августа, 16:31

На Эльбрусе развернули 11-метровый флаг России

<p>Флаг России на горе Эльбрус. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/elbrusraion_adm/8492?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Администрация Эльбрусского района</a></p>

Флаг России на горе Эльбрус. Фото © Telegram / Администрация Эльбрусского района

На высоте 4,7 тысячи метров на горе Эльбрус в День Государственного флага России развернули 11-метровый триколор. Об этом рассказали в администрации Эльбрусского района Кабардино-Балкарии.

"Ко Дню российского флага администрация Эльбрусского района при поддержке МЧС России по КБР, курорта "Эльбрус" и фонда "Защитники Отечества" организовала акцию на горе Эльбрус", — сказано в телеграм-канале администрации.

Юрист предупредила о наказании за глумление над флагом России

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Уточняется, что ширина российского флага составила четыре метра. Длина — 11 метров.

Ранее Лайф писал о том, что экстремал-любитель Семён Уколов прыгнул с российским флагом в огромный Туимский провал на территории Хакасии.

Илья Суриков
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