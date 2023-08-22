На Эльбрусе развернули 11-метровый флаг России

На высоте 4,7 тысячи метров на горе Эльбрус в День Государственного флага России развернули 11-метровый триколор. Об этом рассказали в администрации Эльбрусского района Кабардино-Балкарии.

"Ко Дню российского флага администрация Эльбрусского района при поддержке МЧС России по КБР, курорта "Эльбрус" и фонда "Защитники Отечества" организовала акцию на горе Эльбрус", — сказано в телеграм-канале администрации.

Уточняется, что ширина российского флага составила четыре метра. Длина — 11 метров.