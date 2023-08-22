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22 августа, 17:32
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Ким Чен Ын намочил штаны и заставил это сделать подчинённых

Ким Чен Ын в белом пиджаке залез в воду на затопленных рисовых полях в Ончхоне

<p>Ким Чен Ын в белом пиджаке залез в воду на затопленных рисовых полях в Ончхоне. Обложка © <a href="http://kcna.kp/kp/media/photo/q/1b90ce974dd8615ffffaa19aaa24d31d09fc4ee265f63dbb3944f3291557d930.kcmsf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kcna.kp</a></p>

Ким Чен Ын в белом пиджаке залез в воду на затопленных рисовых полях в Ончхоне. Обложка © Kcna.kp

Лидер КНДР Ким Чен Ын проверил, как идут восстановительные работы в Ансокских солончаках в уезде Ончхон после затопления. Под водой оказались и рисовые поля, в которые политик не побоялся залезть в белом пиджаке и повёл с собой подчинённых. На кадрах, которые распространили местные СМИ, видно, как он стоит по колено в воде в окружении чиновников.

Ким Чен Ын на затопленных рисовых полях в Ончхоне. Фото © Kcna.kp

Ким Чен Ын на затопленных рисовых полях в Ончхоне. Фото © Kcna.kp

По предварительным данным, затоплено около 560 гектаров. Лидер КНДР раскритиковал высших должностных лиц за их безответственную реакцию на наводнения. Ким Чен Ын призвал силовиков найти виновных и наказать их.

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Никита Осипов
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