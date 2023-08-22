Ким Чен Ын намочил штаны и заставил это сделать подчинённых

Лидер КНДР Ким Чен Ын проверил, как идут восстановительные работы в Ансокских солончаках в уезде Ончхон после затопления. Под водой оказались и рисовые поля, в которые политик не побоялся залезть в белом пиджаке и повёл с собой подчинённых. На кадрах, которые распространили местные СМИ, видно, как он стоит по колено в воде в окружении чиновников.