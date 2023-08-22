Ким Чен Ын намочил штаны и заставил это сделать подчинённых
Ким Чен Ын в белом пиджаке залез в воду на затопленных рисовых полях в Ончхоне
Ким Чен Ын в белом пиджаке залез в воду на затопленных рисовых полях в Ончхоне. Обложка © Kcna.kp
Лидер КНДР Ким Чен Ын проверил, как идут восстановительные работы в Ансокских солончаках в уезде Ончхон после затопления. Под водой оказались и рисовые поля, в которые политик не побоялся залезть в белом пиджаке и повёл с собой подчинённых. На кадрах, которые распространили местные СМИ, видно, как он стоит по колено в воде в окружении чиновников.
Ким Чен Ын на затопленных рисовых полях в Ончхоне. Фото © Kcna.kp
По предварительным данным, затоплено около 560 гектаров. Лидер КНДР раскритиковал высших должностных лиц за их безответственную реакцию на наводнения. Ким Чен Ын призвал силовиков найти виновных и наказать их.
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