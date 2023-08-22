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22 августа, 17:46

Кириенко проинспектировал готовность школ Херсонской области к учебному году

Первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко вместе с министром просвещения Сергеем Кравцовым проинспектировал готовность школ Херсонской области к 1 сентября, сообщает пресс-служба администрации региона.

Кириенко проинспектировал готовность школ Херсонской области к учебному году. Видео © Telegram / Администрация Херсонской области

В частности, Кириенко в компании Кравцова и врио главы губернатора Херсонской области Владимира Сальдо посетил школу № 4 в Геническе, где сейчас идут ремонтные работы. Также он посетил августовский педсовет в школе № 1, чтобы пообщаться с учителями.

"Знания и убеждения передаются только от человека к человеку. По-другому быть не может. Спасибо вам большое, что выбрали своим призванием и профессией воспитание детей. Это святая и самая главная в обществе работа. Каждый из вас вкладывает в неё не только знания и время, но и частичку своего сердца и своей души. Спасибо вам за это!" — отметил Кириенко.

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А ранее Лайф рассказывал, что Кириенко вместе с Кравцовым посетили три школы в Запорожской области и проверили их готовность к новому учебному году. В одной из школ, находящейся в селе Константиновка, они пообщались с учениками кадетских классов Росгвардии.

Обложка ©

Telegram / Администрация Херсонской области

Наталья Исакова
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