Кириенко проинспектировал готовность школ Херсонской области к учебному году

В частности, Кириенко в компании Кравцова и врио главы губернатора Херсонской области Владимира Сальдо посетил школу № 4 в Геническе, где сейчас идут ремонтные работы. Также он посетил августовский педсовет в школе № 1, чтобы пообщаться с учителями.

"Знания и убеждения передаются только от человека к человеку. По-другому быть не может. Спасибо вам большое, что выбрали своим призванием и профессией воспитание детей. Это святая и самая главная в обществе работа. Каждый из вас вкладывает в неё не только знания и время, но и частичку своего сердца и своей души. Спасибо вам за это!" — отметил Кириенко.