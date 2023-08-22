Грабский отметил, что для успешного продвижения на фронте Киев должен был выполнить минимум три условия. Так, командованию ВСУ следовало обеспечить себе преимущество в артиллерии, взять под контроль ситуацию в воздухе. Кроме того, перед контрнаступлением от украинской стороны требовалось нарастить силы, чтобы в три раза опережать россиян по этому показателю. Однако ничего из вышеперечисленного не было соблюдено, подчеркнул экс-военный. Он также добавил, что в настоящий момент у ВСУ отмечается острая нехватка вооружения и артиллерийских боеприпасов.