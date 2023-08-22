Украинский военный назвал три причины для ВСУ не наступать
Экс-полковник ВСУ Грабский назвал три причины для Киева не идти в наступление
Российские войска в разы превосходят Вооружённые силы Украины, поэтому в контрнаступлении изначально не было никакого смысла. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на отставного полковника украинской армии Сергея Грабского.
"По всем канонам военной науки украинское контрнаступление не надо было и начинать", — заявил он.
Грабский отметил, что для успешного продвижения на фронте Киев должен был выполнить минимум три условия. Так, командованию ВСУ следовало обеспечить себе преимущество в артиллерии, взять под контроль ситуацию в воздухе. Кроме того, перед контрнаступлением от украинской стороны требовалось нарастить силы, чтобы в три раза опережать россиян по этому показателю. Однако ничего из вышеперечисленного не было соблюдено, подчеркнул экс-военный. Он также добавил, что в настоящий момент у ВСУ отмечается острая нехватка вооружения и артиллерийских боеприпасов.
А ранее Лайф писал, что СМИ раскрыли засекреченный прогноз разведки США о "контрнаступе" ВСУ. Украине предрекли провал на поле боя.
Telegram / V_Zelenskiy_official