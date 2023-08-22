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22 августа, 19:02

"Глупо": Украинский пленный извинился за угрозы в адрес России с немецкого полигона

Украинский пленный Грубыч извинился за видео с угрозами в адрес России

Украинский военнопленный Артём Грубыч, который был снят на видео во время тренировок на полигоне в Германии, принёс извинения за угрозы в адрес России.

Как пишет РИА "Новости", Грубыч попал в плен в районе города Орехова в Запорожской области. Он "прославился", когда на натовской базе в городе Вильдфлеккен в Германии на камеру вместе с сослуживцами кричал: "Ждите, кацапы! Мы в пути!" По словам Грубыча, никто из его сослуживцев не понимал, что им и вправду придётся участвовать в боевых действиях. Когда же натренированные украинские бойцы вернулись на родину, их завезли в посадку на БМП, после чего началась стрельба, заставившая их разбежаться в разные стороны. После чего он "поднял голову и увидел русских военных". По словам Грубыча, в плену его вкусно кормят, не обижают.

"Я не думал, что кричу. Все кричали, и я кричал. Это ничего не значит. Зачем, не знаю, честно. Глупо", — высказался боец ВСУ о своих угрозах из Германии.

Шестеро российских бойцов заставили бежать 30 украинских

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Ранее другой пленный украинский военный рассказал о фиктивных медкомиссиях и хаосе в ВСУ. По его словам, оснащение военнослужащих украинской армии очень плохое, всё приходится покупать за свой счёт, если хочешь выжить.

Обложка ©

Flickr / Ministryofdefenceua

Анатолий Симоненко
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