Как пишет РИА "Новости", Грубыч попал в плен в районе города Орехова в Запорожской области. Он "прославился", когда на натовской базе в городе Вильдфлеккен в Германии на камеру вместе с сослуживцами кричал: "Ждите, кацапы! Мы в пути!" По словам Грубыча, никто из его сослуживцев не понимал, что им и вправду придётся участвовать в боевых действиях. Когда же натренированные украинские бойцы вернулись на родину, их завезли в посадку на БМП, после чего началась стрельба, заставившая их разбежаться в разные стороны. После чего он "поднял голову и увидел русских военных". По словам Грубыча, в плену его вкусно кормят, не обижают.