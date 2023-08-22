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22 августа, 19:04

"Вышли на доковидные показатели": Голикова заявила о снижении смертности в России

Голикова: Смертность в России за первое полугодие 2023 года снизилась на 12,9%

Смертность в России за первые шесть месяцев текущего года снизилась почти на 13%. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"За первое полугодие 2023 года мы существенно снизили показатели по смертности на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и тоже вышли уже на доковидные показатели", — сказала вице-премьер.

При этом Голикова отметила, что за первое полугодие 2023 года рождаемость в нашей стране снизилась на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вице-премьер объяснила это демографическими спадами 1990-х годов и выразила надежду, что с реализацией дополнительного комплекса мер по повышению рождаемости ситуация изменится в лучшую сторону.

Путин: Ожидаемая продолжительность жизни в России превысила 73 года

Путин: Ожидаемая продолжительность жизни в России превысила 73 года

Ранее Владимир Путин на этом же совещании назвал сложной ситуацию с рождаемостью в стране. Президент подчеркнул, что кабмину необходимо принимать дополнительные меры в сфере демографии.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова
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