"Вышли на доковидные показатели": Голикова заявила о снижении смертности в России

Смертность в России за первые шесть месяцев текущего года снизилась почти на 13%. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"За первое полугодие 2023 года мы существенно снизили показатели по смертности на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и тоже вышли уже на доковидные показатели", — сказала вице-премьер.

При этом Голикова отметила, что за первое полугодие 2023 года рождаемость в нашей стране снизилась на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вице-премьер объяснила это демографическими спадами 1990-х годов и выразила надежду, что с реализацией дополнительного комплекса мер по повышению рождаемости ситуация изменится в лучшую сторону.